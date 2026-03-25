Buscan a adulto mayor con Alzheimer desaparecido en hospital Goyeneche de Arequipa

Momentos de angustia vive la familia de Víctor Núñez Calderón, un adulto mayor de 76 años que desapareció la mañana de este miércoles del hospital Goyeneche, en la ciudad de Arequipa.

El paciente, quien padece de Alzheimer, fue visto por última vez alrededor de las 7:00 a. m., cuando esperaba ser atendido en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Desde el hospital informaron que, al momento de su desaparición vestía un saco de tela verde oscuro, pantalón azul y zapatos guinda oscuros. Además, llevaba consigo un folder amarillo y una bolsa negra.

Debido a su condición de salud, existe especial preocupación por su bienestar, ya que podría encontrarse desorientado y requerir ayuda para regresar al nosocomio o su casa.

Cualquier información puede ser comunicada a los teléfonos 970 710 747 y 958 929 432. El pedido a quienes lo vean es que se acerquen con precaución y den aviso inmediato, con la esperanza de encontrarlo sano y salvo lo antes posible.

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