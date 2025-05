Tras conocer la solicitud de cierre de fichas IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) para adquisición y mantenimiento de equipos del hospital Goyeneche, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, afirmó que se buscará adquirir equipos a través de inversión privada.

La autoridad regional refirió que se trabaja en un paquete para ver la posibilidad de ejecutar estas adquisiciones mediante el mecanismo de obras por impuestos. En referencia a ello, indicó que en reunión el Ministerio de Economía y Finanzas se solicitó una ampliación del tope CPRIL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) para este tipo de inversión privada.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Regional de Arequipa, Marleny Arminta, señaló que este corte de fichas IOARR afectará a los pacientes, “después de la reunión que nosotros tengamos, citaremos al gerente de Salud para que nos dé mayores detalles y sobre todo a Logística del porqué se está tomando esta decisión a nuestro modesto entender, arbitraria”, explicó.

Frente a esta situación pidió la declaratoria de emergencia del nosocomio para atender esta necesidad de falta de equipos.

Ante este pedido, Rohel Sánchez indició que no sería relevante, “si eso solucionaría el problema, todos los hospitales del Perú estarían declarados en emergencia, así que no va por ahí el tema, porque una declaratoria de emergencia a nivel del gobierno regional no tiene el alcance para poder nosotros modificar la normatividad de alcance nacional”, precisó.

En cuanto a la explicación brindada por la Subgerencia de Estudios de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, la legisladora regional señaló que es para evitar la duplicidad de inversión.

Ordenanza Regional para disponer equipos sería de los cuatro establecimientos de salud paralizados en la región.

