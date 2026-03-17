La Contraloría hizo nuevas observaciones al expediente técnico del saldo de obra del hospital de Camaná que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa y están referidas a inconsistencias en la elaboración de los metrados; es decir, el cálculo de las áreas a construir. Para el órgano de control hay un sobredimensionamiento injustificado que podría generar sobrecostos.

De acuerdo a la evaluación hecha al documento, en la planilla de metrados hay ambientes que se han contabilizado entre dos y hasta 45 veces más de lo que correspondería. Uno de los ejemplos citados en el informe corresponde al ambiente denominado “Corredor 4F”, ubicado en el primer piso del bloque 3 del hospital.

El área real del espacio es de 42,22 metros cuadrados; sin embargo, en la planilla del saldo de obra, este ambiente aparece repetido 24 veces, lo que eleva el metrado total a más de mil metros cuadrados, pese a que los planos del expediente técnico no evidencian tal multiplicación.

Además, el informe advierte que se pretende hacer el desmontaje innecesario de tableros electrónicos sin contar con el sustento técnico, esto también “generaría un uso ineficiente de los recursos públicos y el incremento injustificado de costos en la ejecución de los saldos de obra”, precisa el informe.

Estas nuevas observaciones se suman a la ya hecha con anterioridad en el Informe de Orientación de Oficio N.° 007-2026-OCI/5334-SOO en el que la Contraloría cuestionó que en el expediente del saldo de obra se ha propuesto desinstalar las instalaciones sanitarias existentes, esto incluye las redes de agua, desagüe y el sistema contra incendios del establecimiento de salud. Esta decisión se habría tomado sin un diagnóstico que permita determinar con claridad el estado real de las redes instaladas en el hospital.