Diez locales de votación fueron reemplazados en la región Arequipa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida alcanza a 42 mesas de sufragio y a 12,320 electores, quienes deberán acudir a nuevos centros de votación el próximo 4 de octubre.

Los cambios fueron realizados debido a deficiencias en la infraestructura de algunos colegios y a problemas de capacidad de aforo, según informó Linda Medina Veneros, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa. La finalidad es evitar inconvenientes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los ciudadanos durante la jornada electoral.

En la provincia de Arequipa, los cambios se concentran en los distritos de Alto Selva Alegre y Paucarpata. En Alto Selva Alegre, los 600 electores que anteriormente votaban en la institución educativa Apurímac ahora deberán acudir a la institución educativa Guillermo Mercado Barroso.

En el mismo distrito, otros 900 ciudadanos que tenían como local de votación la institución educativa San Luis Stromme pasarán a sufragar en la institución educativa Tomás Guzmán Gómez.

Mientras tanto, en Paucarpata, los 3,600 electores que votaban en la institución educativa Héroes del Cenepa deberán dirigirse a la institución educativa Paola Frassinetti.

CAMBIO DE LOCAL DE VOTACIÓN EN CAMANÁ

En la provincia de Camaná, los cambios corresponden al distrito de Nicolás de Piérola. Un primer grupo de 1,799 electores, que anteriormente votaba en el colegio Cristiano Jesús del Maestro, ahora sufragará en la institución educativa Nicolás de Piérola.

A este grupo se suman otros 1,800 ciudadanos que antes acudían al colegio Señor de los Milagros San Gregorio. Ellos también tendrán como nuevo local de votación la institución educativa Nicolás de Piérola.

CAMBIO DE LOCAL DE VOTACIÓN EN CAYLLOMA

La provincia de Caylloma presenta varios de los cambios de locales anunciados por la ODPE. En Cabanaconde, los 600 electores que sufragaban en la I.E. Clotilde Francisca Odicio Zúñiga ahora deberán votar en la institución educativa Jorge Aurelio Abril Flores.

En Chivay, otros 600 ciudadanos dejarán de votar en el Instituto de Chivay y acudirán a la institución educativa María Auxiliadora.

En San Antonio de Chuca, 921 electores ya no tendrán como local de votación la institución educativa Imata y deberán acudir a la institución educativa José Antonio Encinas Franco.

Asimismo, en el distrito de Tapay, 300 ciudadanos que anteriormente votaban en la institución educativa 40 418 de primaria pasarán a sufragar en la institución educativa 40 418 de secundaria.

CAMBIO DE LOCAL DE VOTACIÓN EN CASTILLA

En la provincia de Castilla, específicamente en el distrito de Uraca, 1,200 electores dejarán de acudir al Instituto Superior Juana María Condesa y tendrán como nuevo local de votación la I.E. Nuestra Señora del Carmen.

Medina Veneros explicó que la reubicación de los locales responde principalmente a las condiciones de infraestructura y al aforo disponible en los establecimientos inicialmente considerados. La decisión busca que los electores puedan ejercer su derecho al voto en espacios que reúnan mejores condiciones de seguridad y permitan desarrollar con normalidad la jornada electoral.

Por ello, la autoridad electoral recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación cuál será su nuevo local de votación, especialmente porque el cambio no modifica su derecho a sufragar, pero sí el lugar al que deberán acudir el domingo 4 de octubre, cuando se elegirá al gobernador regional, alcaldes distritales y provinciales.