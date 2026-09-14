Los agentes del servicio de serenazgo de la provincia de Chincha durante la madrugada realizaron la intervención de un sujeto que había participado en un hecho delictivo. Una cámara lo grabó cuando robaba.

Detención de sujeto

Desde la central de videovigilancia se había advertido que el ladrón desciende de un mototaxi para comenzar a hurgar en una motocarga que su propietario dejó estacionado en la intersección de la calle Sucre con Chachapoyas.

El facineroso en segundos sacó la batería del vehículo menor, y la escondió en su mochila para escapar. Sin embargo, fue seguido por los operadores de las cámaras y en el cruce de la calle Italia con José Faustino Sánchez Carrión fue atrapado por el personal de serenazgo.

En el registro personal se encontró el objeto robado, siendo el individuo puesto a disposición de la comisaría local.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO