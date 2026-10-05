El decano del Colegio de Ingenieros y de la Cámara de Comercio de Piura afirmaron que las autoridades electas deben contar con un plan estratégico claro desde el primer día, asumir la gestión con fichas técnicas listas y enfocarse en obras prioritarias como el control de inundaciones, infraestructura vial y servicios básicos.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, precisó que, una vez oficializados los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las futuras autoridades deben centrarse en la ejecución de megaproyectos con alto impacto social y económico.

“La idea es ejecutar grandes proyectos en lugar de dispersarse en muchas obras menores, y, sobre todo, concluirlos. Lo que se espera es que, tan pronto como se conozca a las nuevas autoridades, se presenten planes de trabajo aterrizados y enfocados en el verdadero desarrollo”, afirmó Asmat.

Asimismo, explicó que para impulsar el progreso regional se requiere con urgencia un terminal terrestre para Piura, la reactivación del proyecto Alto Piura, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, incluido el Hospital de Alta Complejidad, así como los proyectos integrales de control de inundaciones y drenaje pluvial.

“Por ejemplo, Talara es una ciudad que ha sido postergada por mucho tiempo en el acceso al agua potable, y así como esa, tenemos muchas necesidades. Otro proyecto de gran importancia es la construcción de la represa de Vilcazán”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, dijo que las autoridades electas no deben llegar a aprender, sino a trabajar de inmediato desde el inicio de su gestión. Dijo que los alcaldes, deben enfocarse en parchar los huecos, limpiar la ciudad, recuperar los parques, jardines y áreas verdes, reestructurar la seguridad ciudadana y reordenar el tránsito y el transporte público.

Respecto al gobierno regional, sostuvo que Piura merece un gobernador con visión, estrategia y empezar con expedientes técnicos listos para ser gestionados. “El gobernador debe conectar la sierra con la costa, garantizar mejores carreteras y liderar cinco acciones clave ante el fenómeno El Niño: la reforestación de la cuenca del río Piura, la construcción de represas laminadoras, la consolidación de defensas ribereñas aptas, la apertura del tapón de Chutuque para dar salida al cauce hacia las lagunas, y la ejecución del drenaje pluvial para evitar que la ciudad sufra estragos durante los periodos de lluvias”, concluyó.