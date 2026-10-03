El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, ratificó que las obras de mitigación y descolmatación en el cauce del río Piura avanzan según los plazos establecidos en las fichas técnicas, estimando que las intervenciones claves estarán culminadas a inicios de diciembre para afrontar los eventuales embates del fenómeno El Niño.

El titular de Defensa recorrió el río Piura, altura del Bajo Piura, donde explicó que el trabajo se ejecuta de manera progresiva por sectores y defendieron que las intervenciones, como la de Catacaos donde se contemplan 7 kilómetros de cauce, responden a criterios estrictamente técnicos elaborados por especialistas y no a decisiones políticas o de presupuesto.

Agregó que concluyen un punto y se desplazan a otro con la convicción de cumplir el cronograma de trabajo, a fin de tener todas las labores culminadas antes de diciembre o en los primeros días de dicho mes.

“Lo importante es cumplir con el cronograma de trabajo y antes de diciembre o los primeros días de diciembre los tramos están avanzando tal como estaba configurado en la ficha técnica. El avance a lo largo del río Piura que está dentro de lo que nosotros teníamos previsto. Así que vemos con optimismo y con seguridad el que vamos a poder recibir los embates del fenómeno del Niño preparados”, señaló Belaúnde.

El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en Piura, Marcos Castillo, anunció una intervención de 10 a 12 km aguas abajo del puente Bolognesi junto a comunas y la empresa privada. Este lunes evaluarán con alcaldes la instalación de defensas con geobolsas y su financiamiento.

Asimismo, la estrategia incluye ampliar el canal Chutuque, descolmatar hasta Pozo Oscuro para alimentar la Laguna Ramón y abrir un brazo a la derecha. Castillo descartó el uso de explosivos en el “tapón de Chutuque” por su grave impacto ambiental.