Las cámaras de seguridad de un minimarket ubicado en la urbanización San Idelfonso, en el distrito de La Tinguiña, registraron el momento en que una madre y su hija presuntamente sustraían diversos productos sin efectuar el pago correspondiente.

Delito grabado

Según las imágenes, ambas ingresaron al establecimiento acompañadas de una bebé, quien habría sido utilizada como aparente fachada para no despertar sospechas mientras permanecían en el local.

Los videos, difundidos en redes sociales, muestran cómo las mujeres recorrían los pasillos del negocio y, aprovechando momentos de distracción, ocultaban rápidamente los productos en una mochila antes de dirigirse a la salida. El hecho ocurrió el último jueves y quedó registrado por el sistema de videovigilancia del establecimiento, lo que facilitaría la identificación de las presuntas responsables.

No se descarta que las involucradas hayan actuado de manera similar en otros establecimientos comerciales de la ciudad, por lo que las autoridades exhortaron a otros comerciantes a revisar sus registros de seguridad y denunciar cualquier hecho similar.

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