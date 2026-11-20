El cambio climático, la degradación de los bofedales, los incendios forestales y la minería no regulada ponen en riesgo los humedales donde viven los flamencos altoandinos en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Estos ecosistemas son fundamentales para la alimentación, reproducción y descanso de estas aves, por lo que su deterioro puede afectar su supervivencia.

La preocupación fue abordada durante una reunión realizada en Arequipa, en la que representantes y especialistas de los cuatro países revisaron las amenazas que enfrentan estas especies y coordinaron acciones para proteger sus hábitats.

En el Perú, el flamenco andino y el flamenco de James son considerados especies vulnerables. Ambas dependen de lagunas, bofedales y otros humedales de altura para desarrollar parte de su ciclo de vida. Sin embargo, estos espacios naturales están expuestos a cambios en las condiciones climáticas, actividades mineras sin regulación y daños provocados por los incendios.

La importancia de estos ecosistemas también se refleja en los censos realizados en el sur del país. En 52 humedales se registraron más de 45 mil flamencos durante el invierno y más de 26 mil 500 en verano. Entre los principales lugares donde se concentra esta población figuran las lagunas de Loriscota, en Puno; Parinacochas, en Ayacucho; y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, entre Arequipa y Moquegua.

Durante el encuentro, los especialistas analizaron medidas para mejorar el monitoreo de las aves, investigar las amenazas y fortalecer la vigilancia de los humedales. También revisaron el plan de acción conjunto para conservar a estas especies y los espacios naturales de los que dependen.

Humedales de Perú, Bolivia, Chile y Argentina son refugios de los flamencos

El director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Erasmo Otárola, señaló la necesidad de proteger estos ecosistemas frente a las amenazas que los deterioran. La conservación de los humedales también es importante para las comunidades que dependen de ellos y para actividades como la observación responsable de aves.

La coordinación entre los cuatro países se desarrolla en el marco del Memorando de Entendimiento para la Conservación de los Flamencos Altoandinos y sus Hábitats, vigente desde el 4 de diciembre de 2008, bajo la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.

La protección de estas aves no depende únicamente de evitar su captura o perturbación. También requiere conservar las lagunas, bofedales y humedales donde encuentran alimento y condiciones para sobrevivir.