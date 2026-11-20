Un operativo multisectorial desarrollado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, puso bajo la lupa la construcción de embarcaciones pesqueras en astilleros que no contarían con la debida autorización. La intervención fue ejecutada por la Capitanía de Puerto de Pisco, en coordinación con representantes del Ministerio Público, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Dirección Regional de la Producción de Ica (DIREPRO) y la Policía Nacional del Perú.

Inspección en astilleros

Durante las acciones de fiscalización, las autoridades inspeccionaron dos astilleros, donde identificaron un total de 27 embarcaciones pesqueras. De este grupo, 17 fueron intervenidas al encontrarse en pleno proceso de construcción, situación que motivó las diligencias correspondientes para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan esta actividad.

La intervención tuvo como objetivo detectar y combatir la construcción ilegal de embarcaciones en establecimientos no autorizados, una actividad que representa una preocupación para las autoridades encargadas de fiscalizar el sector pesquero y marítimo. Las inspecciones permitieron poner en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre los lugares donde se fabrican estas unidades destinadas a las actividades extractivas.

Uno de los resultados más relevantes del operativo fue la disposición fiscal para proceder con el desguace de tres embarcaciones, medida ejecutada al amparo del Decreto Legislativo N.° 1393, que regula la interdicción de las actividades ilegales en materia pesquera. Esta decisión constituye una acción concreta frente a las irregularidades detectadas durante las intervenciones.

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