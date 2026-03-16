Campo Ferial Cerro Juli con más secretos sobre convenios no renovados con Midagri

Las indagaciones a cargo de la comisión investigadora en el Consejo Regional de Arequipa respecto al manejo del campo ferial Cerro Juli en el 2025, tendrá 120 días más para analizar cómo es que se realizaron convenios entre Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con diversas entidades antes de su traspaso al Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

En la semana, el pleno del Consejo Regional aprobó ampliar el plazo de la comisión, además de aprobar el primer informe presentado y que deja en claro las contradicciones entre los involucrados para asumir la responsabilidad sobre la organización de la Feria Arequipa.

IMPLICADOS EN CONVENIOS

El Midagri firmó convenios con 3 entidades para la prestación del predio: con Backus, en el 2024, para organizar conciertos y con una adenda en junio del 2025; con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú para la realización de Perumin 37 y, otro con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) para la realización de otros eventos, estos últimos en el 2025.

Por la Feria Arequipa, el Midagri responsabilizó mediante convenio del 27 de marzo del 2025 a la CCIA y esta transfirió esta obligación al Fondo de Desarrollo Regional (FDR). Aunque el presidente de la CCIA, Carlos Fernández, niega haber organizado algún evento, contrato o actas que lo vinculen al predio, documentación alcanzada a la Comisión de Investigación por la coordinara de los eventos, Nitza Huaco dan cuenta de que el FDR estuvo a cargo de la realización de esta feria con la empresa productora.

En octubre del 2024 se hizo el registro del FDR ante Sunarp y aunque en un inicio se indicó que tendría 7 directores, los registros públicos solo consideraron a 5: 2 representantes de la CCIA (Julio Cáceres y Jesús Vela), 2 representantes del GRA (Julio Herrera e Irina Salazar) y el representante de la Sociedad Agrícola de Arequipa (Adolfo de Córdova).

En el informe presentado por la comisión y ante las imputaciones que diera Nitza Huaco, la CCIA elevó un documento en el que Jesús Vela manifestó que; “no he intervenido en la organización, gestión ni ejecución realizados en el Campo Ferial Cerro Juli. No he suscrito contratos, convenios, cartas, actas, órdenes de servicio ni documento alguno referido a la realización de eventos en el Campo Ferial Cerro Juli”.

Mientras que Julio Cáceres en sus descargos respecto a la participación del FDR señala que, “dicha institución no ha tenido participación alguna, directa ni indirecta, en los eventos mencionados en el Campo Ferial Cerro Juli, ni en la suscripción de convenios vinculados a dicha materia”.

CONTINUARÁ LA INVESTIGACIÓN

Otro de los puntos claves en esta investigación es la no continuidad de los convenios suscritos por el Midagri. En enero del presente año, la Oficina de Administración del GRA, a cargo del predio, manifestó que ninguno de estos 3 convenios fue renovado, dejando dudas sobre los eventos organizados el año pasado una vez la Región recibió la propiedad del predio el 17 de julio del 2025, lo que significaba que los tratos anteriores entre Midagri, Cámara de Comercio, FDR y la productora debían ser renovados o cancelados por el GRA.

La comisión concluye, en su primer informe, la existencia de responsabilidad en los funcionarios por estos motivos, sin embargo, según indicó César Huamantuma, presidente de la comisión investigadora, aún se deben revisar los convenios firmados por Perumin y con Backus, lo que corresponde directamente al Midagri.

El informe detalla que el GRA recibió 16 mil 50 por el concierto de Airbag y otros 50 mil por Morat, ambos derivados del convenio de Backus y el Midagri.