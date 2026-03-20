El candidato presidencial por el Partido Patriótico del Perú, Herbert Cáller, visitó la ciudad de Arequipa, donde respondió algunas consultas vinculadas al sector minero, con énfasis en la minería artesanal.

Cáller planteó que el Banco de la Nación compre directamente el oro producido por los mineros artesanales. Según explicó, esta medida busca brindar estabilidad a este sector, al que calificó como afectado por una situación crítica permanente.

“Lo que nosotros hemos planteado es que para los mineros artesanales vamos a ordenar que el Banco de la Nación le compre la producción directamente del oro producido, porque ellos viven una tragedia permanente, estamos hablando de los artesanales, no de los ilegales”, precisó.

Aunque se le consultó sobre su plan respecto a las concesiones mineras, Cáller prefirió hablar en términos generales. “Se sabe en el sector, tanto energético como lo demás que no solamente venden y aprovechan los materiales que han sido concesionados sino otros más. Esa falta de control hace que el Estado deje de recibir mayores recursos por la venta de esos minerales”, agregó.

En relación con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sostuvo que este mecanismo no ha dado resultados y consideró necesario que el Estado adopte un enfoque distinto, aunque no planteó medidas concretas.

Frente al proceso de formalización minera, volvió a generalizar el tema, señalando que su plan de gobierno contempla medidas para que el país se formalice en un 80 % en los próximos meses. Además su explicación se centró en la creación de una plataforma digital para registrar consumos ciudadanos.

“Vamos a disponer que se cree una plataforma para el celular, como un aplicativo cualquiera para que todo consumo de cualquier ciudadano sea registrado en esa plataforma”, añadió sin hacer énfasis en el tema minero.

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