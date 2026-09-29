La editora de Diario Correo Arequipa, Mónica Cáceres Gómez, explica los detalles del panel de propuestas que organiza junto con la Universidad Católica de Santa María (UCSM), espacio que reunirá a candidatos al Gobierno Regional de Arequipa y a la Municipalidad Provincial para promover el voto informado.

¿Cuál es el objetivo de este panel de propuestas que organizan Diario Correo y la Universidad Católica de Santa María?

Desde siempre, Diario Correo ha sido promotor de la vida democrática y ha facilitado a través de sus canales de comunicación la posibilidad de que los candidatos presenten sus propuestas y planes de gobierno. También buscamos fomentar el voto informado de la ciudadanía. Este año hemos dado un paso más con la organización de este panel de presentación de propuestas, que realizamos en conjunto con la Universidad Católica de Santa María y el Instituto Víctor Andrés Belaunde de la misma universidad. La idea es abrir un canal de comunicación más cercano entre nuestros lectores y seguidores, la academia y los candidatos, para hablar de lo que necesita la ciudad y la región para alcanzar el desarrollo que todos esperamos.

¿Por qué decidieron organizar un panel y no un debate entre los candidatos?

Lo que hemos visto durante este último mes con los diferentes debates, sin duda, también enriquece la vida democrática. Sin embargo, hemos notado que algunos de estos espacios han sido aprovechados por los candidatos para lanzar pullas y ataques entre ellos. Lo que queremos como medio de comunicación, recogiendo además las expectativas de la ciudadanía, es generar un espacio donde los candidatos tengan la posibilidad de presentar una o dos ideas concretas respecto de lo que será su plan de gestión, tanto para el Gobierno Regional de Arequipa como para la Municipalidad Provincial. Queremos que la ciudadanía conozca qué propone y qué plantea cada candidato.

¿Se busca entonces dejar de lado la confrontación y priorizar las propuestas?

Exactamente. Este espacio tiene la garantía de realizarse en un auditorio universitario, donde lo que debe primar es precisamente la propuesta y no la diatriba o la confrontación, que también forman parte de la contienda electoral. Debemos empezar a dejar de lado el voto por simpatía, por cercanía o por algún beneficio recibido, y analizar si realmente existe una propuesta que responda a las necesidades de la ciudad y la región.

¿Qué temas considera que deberían estar en el centro de las propuestas de los candidatos regionales?

Hay temas fundamentales. En el caso del Gobierno Regional tenemos, por ejemplo, la salud y la infraestructura. También está el fomento de la inversión, porque sin inversión no hay fuentes de trabajo. Queremos que, a través de estos espacios, nuestros candidatos tengan una visión más exacta de lo que compete a cada institución y de cuáles son los problemas que deben ser atendidos desde el Gobierno Regional.

¿Y cuáles son las principales preocupaciones en el ámbito municipal?

Estamos viendo que no se están tocando con suficiente profundidad temas como el ordenamiento territorial. Más allá del PDM, tenemos que hablar del ordenamiento de los espacios públicos y de problemas como el comercio ambulatorio. Tenemos el quinto centenario de la ciudad a la vuelta de la esquina y no podemos llegar a esa fecha con una ciudad caotizada.

¿Cuándo y dónde se desarrollará el panel?

El evento comenzará a las 9 de la mañana. Se ha pedido a los candidatos que lleguen un poco antes para poder ordenar toda la dinámica. Se realizará en el auditorio William Morris de la Universidad Católica de Santa María, que gentilmente nos ha facilitado este espacio. También estamos pidiendo a los candidatos que respeten las disposiciones establecidas para poder tener un escenario tranquilo, amigable y sin contratiempos.

¿Qué oportunidad representa este panel para los candidatos?

Es prácticamente la última ventana que tienen para presentar sus propuestas, a cinco días de las elecciones. La información será publicada en la edición impresa de Diario Correo y estará disponible en nuestras redes sociales hasta el viernes, que es cuando se permite la propaganda electoral. Queremos que aprovechen esos espacios para dar a conocer sus ideas: propuestas claras, no insultos ni peleas.

¿Está confirmada la participación de los candidatos invitados?

En el caso del Gobierno Regional de Arequipa estarán Berly Gonzáles, César Huamantuma, Jenry Huisa, Harold Rodríguez y Hugo Aguilar. Para la Municipalidad Provincial de Arequipa también se contará con la participación de candidatos invitados, los que han confirmado su interención como Manuel Vera, Yamel Romero, Jorge Reyes, Ricardo Ramírez del Villar, Alfredo Benavente.

Perfil. Es licenciada en Periodismo en la Universidad Católica de Santa María, casa de estudios donde también cursó la maestría en Gestión Pública. Como editora de Diario Correo Arequipa, lidera la cobertura periodística en la región.