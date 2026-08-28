Cañón del Colca: expedicionarios polacos de Canoandes regresan después de 45 años
Cañón del Colca: expedicionarios polacos de Canoandes regresan después de 45 años

Luego de 45 años de internarse en las profundidades del Cañón del Colca, los expedicionarios polacos que participaron en la histórica travesía Canoandes 79 regresarán a la provincia de Caylloma para reencontrarse con los escenarios que marcaron aquella aventura.

Entre los protagonistas que volverán al Colca se encuentran Andrew Pietowski y Jerzy Majcherczyk “Yurek”, quienes formaron parte del grupo de jóvenes estudiantes y expedicionarios polacos que recorrió el cañón en 1979. Su expedición contribuyó a mostrar fuera del país los paisajes, la biodiversidad y las características naturales del valle del Colca.

El reencuentro tendrá actividades en diferentes localidades del Valle del Colca, donde se recordará el paso de la expedición y su importancia para la historia de la exploración de la zona.

La primera actividad está programada para el 30 de agosto en Chivay, donde se develará una placa conmemorativa en homenaje a los expedicionarios de Canoandes 79.

Un día después, el 31 de agosto, los protagonistas llegarán a Cabanaconde, donde se colocará otra placa recordatoria en la zona de la bajada de Sangalle, uno de los lugares relacionados con aquella travesía.

El 1 de setiembre, la delegación visitará la institución educativa Juan Pablo II, en Huambo, donde se realizará una ceremonia de bienvenida acompañada de danzas tradicionales de la provincia.

La conmemoración concluirá el 2 de setiembre en Canco, con la develación de una placa y una misa en la catarata Juan Pablo II.

EXPEDICIÓN DE 1979 AYUDÓ A MOSTRAR EL CAÑÓN DEL COLCA

La expedición Canoandes 79 es recordada como uno de los episodios que ayudaron a despertar el interés por el Cañón del Colca entre visitantes y exploradores extranjeros. El retorno de sus protagonistas permitirá recuperar parte de esa historia y reencontrarlos con los pobladores y lugares que conocieron durante su recorrido.

La actividad es organizada por la Municipalidad Provincial de Caylloma y AUTOCOLCA, que convocaron a los pobladores, operadores turísticos, estudiantes, organizaciones culturales y visitantes a participar en las actividades.

Más allá de las ceremonias y placas recordatorias, el regreso de los expedicionarios busca poner nuevamente en valor la historia de Canoandes 79 y el papel que tuvo aquella aventura en la difusión del Valle del Colca como destino turístico y aventura.

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