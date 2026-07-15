Luego de permanecer prófugo de la justicia, Brandon Edgar Apaza Quispe fue capturado la mañana de ayer por efectivos de la Policía para que cumpla con la condena de 16 años y ocho meses de prisión por intentar matar a su expareja en 2024.

Agentes de la oficina de requisitorias lo ubicaron cerca de las 8 de la mañana mientras caminaba despreocupado por la intersección de las calles Peral y Ayacucho, en el Cercado. Fue trasladado al juzgado que lo condenó y ordenó su captura para derivarlo al penalde Socabaya donde cumplirá su sentencia.

El caso se remonta al 24 de junio de 2024 cuando Lucero, de 17 años, acudió a una habitación situada en el sector Mateo Pumacahua, en el distrito de Miraflores, donde se encontraba su enamorado, quien tras una discusión la atacó con un cuchillo causándole múltiples heridas que obligaron al internamiento de la menor en el hospital Goyeneche.

Pese a ello, la menor volvió a tener contacto con su agresor en enero de este año, poco antes de ser condenado. Su madre había denunciado su desaparición y la policía la hallo en una habitación alquilada, en Miraflores junto a Brandon Apaza, que finalmente fue capturado tras su condena dictada en junio.