Caja Arequipa busca el fortalecimiento patrimonial con miras a la atención de miles de emprendedores y familias, en un modelo que, a decir del presidente del directorio, Carlos Rodríguez, permitirá consolidar el futuro de la entidad y seguir impulsando el desarrollo de empresarios y la ciudad.

Ahora que se habla de este fortalecimiento patrimonial, ¿cuál es la situación de la Caja, cómo está financieramente? Caja Arequipa es una de las instituciones de microfinanzas más sólidas del sistema financiero nacional; tenemos un crecimiento estable y sostenido y contamos con posicionamiento en los 24 departamentos del país, lo que nos coloca dentro de las principales empresas del Sistema Financiero Peruano. Un ejemplo es que, al cierre de abril, tenemos una cartera de créditos superior a S/ 10,600 millones y depósitos por más de S/ 9,200 millones. Somos la quinta entidad del sistema financiero nacional en depósitos de personas naturales, después de los cuatro bancos más grandes del país. Además, por segundo año consecutivo, hemos obtenido la calificación de riesgo A- otorgada por Pacific Credit Rating y JCR Latam, siendo la única caja municipal del país en alcanzar este doble reconocimiento.

¿Eso quiere decir que los ahorristas pueden sentir tranquilidad al tener su dinero en la entidad? Así es, tenemos cerca de 1.7 millones de ahorristas que confían en nuestra solidez y en la diversidad de productos que les ofrecemos y a todos ellos, además de agradecerles por la confianza, les confirmamos que su dinero está seguro en Caja Arequipa.

¿Cuáles son entonces las razones para optar por un fortalecimiento patrimonial? No se trata de una idea personal: es un requerimiento de la Superintendencia de Banca, Seguros que busca asegurar un mayor crecimiento con un mayor respaldo patrimonial. Hoy el sistema financiero es mucho más competitivo y exigente que hace algunos años. Los bancos cumplen con este requerimiento patrimonial mediante el aumento de capital que realizan sus accionistas; las cajas municipales no pueden hacer lo mismo, porque su único accionista, que es la Municipalidad Provincial, no tiene recursos para realizar aportes. Para seguir siendo la Caja más grande del país, tenemos que conseguir este aporte patrimonial, lo que nos permitirá dar más créditos, innovar en transformación digital y seguir compitiendo con otras cajas y bancos en el sistema de microfinanzas.

¿Cómo piensan entonces afrontar este requerimiento de la SBS? La única forma de poder contar con un mayor capital que nos permita seguir creciendo es a través de la incorporación de un socio que realice un aporte y sea temporal; eso es lo importante, porque se busca un socio que nos acompañe solo por un periodo corto de tiempo, lo que permitirá que al vencimiento de este plazo la Municipalidad Provincial de Arequipa retome el 100% de las acciones como ahora.

¿Usted garantiza que Caja Arequipa seguirá siendo una institución de todos los arequipeños, pese al ingreso de un socio estratégico? Por supuesto, la inclusión de un socio estratégico representará un porcentaje menor de participación en nuestro capital; la Municipalidad Provincial de Arequipa se mantendrá durante esta inversión temporal como el principal accionista mayoritario, por lo que seguirá tomando todas las decisiones que le corresponden en la Junta de Accionistas.

¿Entonces, Caja Arequipa mantendrá su identidad y autonomía institucional? Caja Arequipa nació en Arequipa y continuará profundamente comprometida con el desarrollo de la ciudad y del país. Nuestra misión es seguir apoyando el desarrollo del país a través del financiamiento a los micro y pequeños empresarios; nuestra identidad es profundamente arequipeña y eso no puede cambiar porque es parte de nuestro ADN.

¿Arequipa qué gana con este fortalecimiento? Este modelo nos permitirá tener más patrimonio, mayor capacidad para otorgar créditos, más crecimiento, más innovación, mayor competitividad y sostenibilidad futura. Esto se verá reflejado directamente en la generación de mayores utilidades; recordemos que Caja Arequipa destina todos los años el 50% de sus utilidades para obras de desarrollo social de Arequipa a través de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

¿Qué les dice a los clientes y a la población de Arequipa? Que tengan tranquilidad y confianza; Caja Arequipa continúa sólida, estable y enfocada en seguir creciendo con responsabilidad y visión de largo plazo. Como arequipeños, debemos sentir orgullo de contar con una institución nacida en Arequipa que hoy es líder nacional y que busca seguir fortaleciendo su crecimiento con visión de futuro.

PERFIL

Carlos Rodríguez. Los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) aprobaron la designación de Carlos Rodríguez Martínez como nuevo representante de los concejales de minoría y hace poco asumió el cargo de presidente del Directorio.