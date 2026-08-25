El inicio del juicio oral contra el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor José Zanabria Angulo, y otros cuatro procesados por el caso denominado “Policías Albañiles” quedó suspendido debido a un pedido presentado por la defensa de uno de los acusados para que su situación sea evaluada por la justicia militar policial.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Arequipa había programado el inicio del juicio para el 31 de agosto de 2026, fecha en la que debían comparecer Zanabria Angulo, el exsuboficial Rolando Andrés Rodríguez Bilbao, así como los también acusados Francis Alarcón Gallegos, Luis Cancela Roggero y Claudia del Castillo Chávez.

Sin embargo, antes del inicio del juzgamiento, la defensa de Rodríguez Bilbao solicitó acogerse a la Ley N.° 32735, publicada el 21 de julio de este año, que modifica disposiciones relacionadas con los delitos de función cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.El abogado sostuvo que los hechos investigados ocurrieron en 2020, cuando su patrocinado se desempeñaba como suboficial superior y responsable de la sección de adquisiciones y operador logístico de la IX Macro Región Policial de Arequipa.

Bajo ese argumento, señaló que las conductas atribuidas podrían ser consideradas delitos de función y, por tanto, corresponderían al fuero militar policial. VAsimismo, la defensa informó que existe un expediente abierto en la jurisdicción militar policial relacionado con hechos que, según sostiene, coinciden con los investigados en la vía penal ordinaria.

Mediante la Resolución N.° 03, emitida el 12 de agosto, el colegiado dispuso trasladar el pedido al Ministerio Público para que emita su opinión. Además, solicitó información al fuero militar policial sobre el estado del expediente mencionado por la defensa. Con estos elementos, los magistrados deberán determinar si corresponde o no derivar el caso a dicha jurisdicción. Solo después de resolver este incidente procesal se podrá definir una nueva fecha para el inicio del juicio oral por el caso “Policías Albañiles”.

La medida responde a un pedido del exsuboficial Rolando Rodríguez Bilbao para que su caso sea evaluado por la justicia militar policial. Su defensa presentó el requerimiento antes de la audiencia.

Hasta 8 años de prisión ha planteado la Fiscalía para el exjefe de la PNP por peculado doloso agravado, el delito más grave que se le imputa.