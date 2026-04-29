De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), a nivel nacional se tiene el registro de 1,050 casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en niños, de los cuales alrededor de 609 se encuentran hospitalizados. Mientras que en Arequipa, fueron 21 los casos registrados y de ellos, nueve han tenido que ser hospitalizados.

En efecto, el VSR es considerado como altamente contagioso y es la principal causa de bronquitis y neumonía en lactantes, atacando principalmente a los recién nacidos debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, explicaron durante una campaña de prevención realizado en el Cercado de la ciudad.

Explicaron que el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), suele ser considerado como un virus que afecta a la nariz, la garganta y los pulmones, incluso se le podría confundir con los síntomas de un resfriado común. Si bien para un adulto o un adolescente puede pasar desapercibido, es altamente peligroso para un bebé, más aún en sus primeros años de vida.

Bajo esta realidad, se resaltó la importancia de la vacunación contra el VSR para gestantes en el Esquema Nacional de Vacunación.

Esta medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 403-2026/MINSA, permite que las madres generen anticuerpos protectores que se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole una defensa crucial durante sus primeros seis meses de vida. Las gestantes podrán acceder a esta vacuna de manera gratuita en los establecimientos de salud del MINSA.

“Incorporar esta vacuna durante el embarazo al esquema nacional de vacunación representa un gran reto, principalmente porque la prevención requiere que diferentes instituciones estén involucradas y comprometidas para lograr una implementación efectiva y sostenible”, señaló el especialista Antonio Ciudad.