A pocas semanas de las elecciones generales de 2026, el uso del color azul en diversas obras y espacios públicos de la ciudad de Arequipa genera dudas e interrogantes en torno a su intencionalidad, considerando que el alcalde Víctor Hugo Rivera es militante del partido político Alianza para el Progreso, cuya identidad está asociada a ese color. Además, el burgomaestre, en noviembre del 2025 asumió la responsabilidad del partido en la región.

El alcalde Víctor Hugo Rivera asumió la responsabilidad de APP en la región (Foto: APP)

Uno de los casos más recientes se observa en la avenida Juan de la Torre, donde, tras culminar loa trabajos de mejoramiento, los muros aledaños, que no formaban parte de la intervención, fueron pintados de azul. Desde la oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Arequipa señalaron que el tono responde al código establecido en el manual de estilo institucional, el cual fue establecido antes de que el burgomaestre se afilie a APP.

El muro de la Av. Juan de La Torre, también fue pintado de color azul

Una situación similar se registra en el puente de la avenida La Parra, cerca de la Universidad Tecnológica del Perú. Esta infraestructura, que ya había sido pintada el año pasado, fue recientemente repintada de azul, pese a que no lo requería en relación a otros espacios públicos. En las franjas blancas se puso el escudo de la ciudad.

Repintaron de color azul el puente San Martín en el Cercado de Arequipa

El uso de este color también se ha extendido a otras intervenciones. Hace unos días se inauguró el comedor del colegio Juana Cervantes, cuya fachada presenta franjas azules, a pesar de que algunos pabellones contiguos tienen una mezcla de beige y mostaza. Incluso el mobiliario del comedor, como las sillas, fue implementado en el mismo tono, azul.

El colegio Juana Cervantes fue pintado de color azul (Foto: MPA)

Cabe recordar que meses atrás la gestión edil utilizaba el color celeste en sus obras, incluyendo el pintado de postes en las calles intervenidas, bajo el argumento de representar el cielo arequipeño. Este cambio de tonalidad ocurre en un contexto político particular, ya que el burgomaestre llegó al cargo con el desaparecido movimiento regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa, cuya identidad estaba vinculada al color celeste.

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