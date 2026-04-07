Luego de varias postergaciones, el personal del centro de salud de Cotahuasi se trasladó al segundo piso del nuevo establecimiento en construcción, desde el último fin de semana, con el objetivo de brindar una mejor atención a los pacientes de la provincia de La Unión.

Con este cambio, se dejó de operar en el área de contingencia, donde trabajadores y usuarios permanecieron más de 10 años en condiciones precarias, marcadas por deficiencias en la infraestructura y filtraciones de agua en los módulos de madera, tras la paralización de la obra desde la gestión de la gobernadora Yamila Osorio Delgado.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud, durante el fin de semana se realizó una supervisión de las nuevas instalaciones, verificando el funcionamiento de servicios como medicina, enfermería, odontología, nutrición, trabajo social, psicología y obstetricia, además de laboratorio y farmacia.

No obstante, la sala de partos aún no fue habilitada. Se prevé que entre en funcionamiento en los próximos días para atender partos naturales, modalidad que predomina entre las pacientes de la zona.

Pese al avance, la obra aún no está concluida. Entre los trabajos pendientes figura el techado del tercer piso, así como otros trabajos de acabado para la culminación total del establecimiento de salud.