El personal que labora en el centro de salud de San Juan de Tarucani, lo hace bajo constante riesgo. El establecimiento, que solo tiene 8 años de antigüedad, ha comenzado a desmoronarse, poco a poco, debido a las filtraciones de las lluvias, y no cuenta con el suministro de agua desde hace más de un año.

Hace una semana, una fuerte lluvia cayó en el distrito y las filtraciones afectaron los diversos consultorios del establecimiento y, además, el agua comenzó a ingresar por un forado que se hizo en la zona de recepción. Parte del techo se desprendió por la humedad. Sucede que el techo está completamente agrietado y no se ha hecho una impermeabilización del mismo.

Las enfermeras sostienen que cada vez que llueve, a veces suelen subir al techo para barrer el agua y así impedir que las filtraciones generen más daños, sin embargo, corren el riesgo de ser impactadas por un rayo como los que cayeron el día de la fuerte precipitación que dejó incomunicado a Tarucani. Una fuerte descarga eléctrica afectó la antena de telefonía, así como al suministro de energía eléctrica.

SIN AGUA Y SIN EQUIPOS

La falta de abastecimiento de los diversos ambientes del centro de salud es otro de los problemas que enfrenta el personal. Aunque existe una red de agua instalada, esta no funciona desde hace más de un año, las bajas temperaturas han deteriorado las tuberías, que han sido dañadas en diversos puntos, por lo que llevan agua en baldes para el aseo de manos de los pacientes, si alguien quiere utilizar el baño por alguna emergencia, simplemente no pueden.

A ello se suma que los equipos de cómputo no funcionan debido a que a todos les hace falta una pieza para poder encender los CPU. El único equipo que funciona es la congeladora donde almacenan las vacunas y no se ha afectado porque utiliza paneles solares con una conexión independiente. “Nada funciona y esa es la realidad en la que trabajamos”, sostuvo una de las trabajadoras del centro de salud de Tarucani.