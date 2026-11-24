Con el objetivo de fortalecer la capacidad resolutiva y optimizar la calidad de los servicios en favor de los pacientes, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Juan Guillén Guevara, realizó una visita inopinada de supervisión al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez. Esta acción forma parte de la política de monitoreo permanente para verificar el funcionamiento de los establecimientos de salud de la región.

Supervisión en salud

Durante el recorrido, acompañado por el director, Dr. Juan Carlos Galindo, se inspeccionó los servicios de emergencia, hospitalización, sala de hidratación, sala de operaciones, emergencia materno-infantil, farmacia y la Unidad de Vigilancia Intermedia (UVI). En cada servicio, verificó la disponibilidad de insumos, el estado del equipamiento y el cumplimiento de los flujos de atención.

Asimismo, el gerente dialogó con el personal médico y con los pacientes que se encontraban en el establecimiento, con el propósito de recoger sus inquietudes, identificar necesidades prioritarias y disponer medidas correctivas inmediatas que permitan optimizar la capacidad resolutiva del hospital.

Al respecto, el Dr. Juan Guillén Guevara señaló que estas supervisiones inopinadas permiten conocer la realidad de cada servicio y tomar decisiones oportunas en favor de los usuarios. Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una gestión vigilante para que los asegurados reciban una atención digna, segura y humanizada en todos los centros asistenciales de la red.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO