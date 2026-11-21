En el marco de las actividades de gestión, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Juan Guillén Guevara, realizó una visita inopinada de supervisión al Hospital Augusto Hernández Mendoza, a fin de garantizar la operatividad de los servicios de salud y fortalecer la calidad de atención en beneficio de la población asegurada.

Supervisión en nosocomio

Durante el recorrido, acompañado de la directora del nosocomio, Dra. Rossmary Perales Bautista, inspeccionó las áreas de Emergencia, Medicina Física, Hospitalización, Oncología (Sala de Quimioterapia) y Radiología. En cada servicio, la autoridad dialogó directamente con el personal asistencial y los pacientes para recoger sus inquietudes, identificar necesidades prioritarias y evaluar el flujo de atención.

Al respecto, el Dr. Guillén Guevara señaló que el sello de su gestión estará marcado por una presencia permanente en los establecimientos de salud y el trabajo articulado con los equipos médicos y administrativos. Asimismo, destacó que estas supervisiones permitirán tomar decisiones rápidas y efectivas para optimizar los recursos y garantizar un trato humano a los pacientes.

Finalmente, reafirmó su compromiso de impulsar una gestión de puertas abiertas enfocada en la mejora continua de los servicios hospitalarios de toda la región Ica, priorizando el abastecimiento adecuado y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva en cada uno de los centros asistenciales de la red.

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