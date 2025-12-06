El Dr. Juan Carlos Galindo, director del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud Ica, realizó una supervisión inopinada con el objetivo de garantizar la operatividad de los servicios de salud y verificar la presencia y compromiso del personal en sus respectivos puestos de trabajo.

Optimizan atención

Durante su recorrido, el director visitó áreas críticas del hospital, incluyendo emergencia general, emergencia pediátrica, farmacia, laboratorio, módulo de hidratación y salas de hospitalización. En cada servicio, mantuvo diálogo directo con el personal asistencial y administrativo, identificando necesidades y buscando soluciones oportunas para optimizar la atención a los asegurados.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que estas supervisiones forman parte de una política de control interno continuo, destinada a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la infraestructura y garantizar la calidad de los servicios.

