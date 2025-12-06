de EsSalud Ica, realizó una supervisión inopinada con el objetivo de garantizar la operatividad de los servicios de salud y verificar la presencia y compromiso del personal en sus respectivos

Optimizan atención

Durante su recorrido, el director visitó áreas críticas del hospital, incluyendo emergencia general, emergencia pediátrica, farmacia, laboratorio, módulo de hidratación y salas de hospitalización. En cada servicio, mantuvo diálogo directo con el personal asistencial y administrativo, identificando necesidades y buscando soluciones oportunas para optimizar la atención a los asegurados.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que estas supervisiones forman parte de una política de control interno continuo, destinada a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la infraestructura y garantizar la calidad de los servicios.

