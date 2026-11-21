La detención preliminar de los hermanos Polidoro y David Tapullima Upiachihua, el padre y el tío de la diputada Jacqueline Tapullima Insapillo (Juntos por el Perú – JP), en medio de una investigación por el presunto delito de terrorismo y afiliación a la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es algo que debe preocuparnos.

Según la resolución que autorizó la detención, a la que Correo tuvo acceso, ambos habrían organizado “jornadas de entrenamiento” con armas de fuego y explosivos en comunidades de San Martín y, si bien se trata de una investigación en curso, un juez ya autorizó las detenciones pedidas por la Fiscalía.

Es grave que esta no sea la primera vez que se revelen presuntos vínculos entre el entorno del partido y organizaciones terroristas. En septiembre se dio a conocer que, en varios despachos de JP en el Congreso, se había contratado a personas que figuran en el padrón de afiliados del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

En ese momento, el partido minimizó la denuncia y dijo que nadie había sido sentenciado por ello y ahora parece que será igual. La investigación debe concluir, claro está, pero un partido que se dice democrático no necesita una sentencia para deslindar con el terrorismo que tanto daño le hizo al Perú. ¿Lo harán esta vez?