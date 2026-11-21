El anuncio oficial del reforzamiento hospitalario en Piura y Tumbes nos recuerda una realidad ineludible. Las lluvias intensas del fenómeno El Niño no solo traen riesgos de inundaciones, sino que abren la puerta a un enorme desafío para la salud pública. Como médico y docente, observo cómo cada temporada de precipitaciones pone a prueba nuestra infraestructura y capacidad de respuesta frente a enfermedades.

La historia nos enseña que el agua estancada es el caldo de cultivo ideal para el zancudo que transmite dengue, zika y chikungunya. Según los reportes epidemiológicos nacionales, nuestras regiones norteñas siempre concentran los picos de contagios. Aunque es alentador que se distribuyan equipos de control vectorial en zonas críticas, la verdadera barrera de contención no empieza en las urgencias, sino en la casa.

Ante este escenario, la prevención es el escudo principal. La medida más efectiva hoy es revisar patios y techos para eliminar recipientes que acumulen lluvia y tapar herméticamente los depósitos de agua limpia. Si alguien presenta fiebre alta, dolor detrás de los ojos, malestar muscular o erupciones, es vital no automedicarse. Estos signos de alarma exigen evaluación médica inmediata en el centro más cercano.

Aunque ampliar recursos hospitalarios es urgente y debe supervisarse, el éxito dependerá de una labor articulada. Necesitamos que los planes incluyan una educación sanitaria donde cada piurano entienda su rol vital. La salud no es un servicio que solo se recibe al enfermar, es un esfuerzo colectivo. Prepararnos limpiando el entorno es la mejor vía para proteger a la familia y evitar que los hospitales colapsen hoy.