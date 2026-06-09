La consejera regional Marleny Arminta informó ayer que la infraestructura del centro de salud Jerusalén, ubicado en la parte alta del distrito de Mariano Melgar, presenta serias deficiencias que afectan la atención de los pacientes.

Durante una visita de fiscalización realizada hace una semana, se constató que el establecimiento tiene ambientes deteriorados y que los dos tanques de agua instalados en el techo se encuentran inoperativos.

“Hemos podido corroborar que el inmueble tiene desventajas, no hay acceso a los tanques, los pacientes no tienen dónde sentarse y los equipos médicos no se redistribuyeron”, señaló.

Arminta cuestionó al Ejecutivo regional por la demora en la implementación de la digitalización de las historias clínicas, proyecto que lleva más de un año sin avances significativos. Considero que esta situación limita la mejora de los servicios y genera retrasos en la atención de los usuarios.

La consejera anunció que informará hoy sobre estas observaciones durante la sesión ordinaria del Consejo Regional. “Ha pasado más de un año y en las historias clínicas no se avanzó, queremos saber los motivos”, apuntó.

37% de la población de Arequipa no cuenta con el servicio de agua potable.

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