Centros de salud en alerta amarilla por elecciones generales del 12 de abril. Foto: GEC.
Centros de salud en alerta amarilla por elecciones generales del 12 de abril. Foto: GEC.

Con motivo de las Elecciones Generales 2026, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa declaró en alerta amarilla a todos los establecimientos de salud, a fin de garantizar la atención ante posibles emergencias durante la jornada electoral.

La disposición inició desde las 00:00 hora de hoy viernes 10 hasta las 00:00 horas del 13 de abril e implica que los médicos, enfermeras y técnicos se mantengan en permanente disponibilidad, asegurando el funcionamiento continuo de los servicios.

Para estos tres días se reforzó áreas estratégicas como Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Laboratorio. Además, se mantiene operativa la red de ambulancias para responder ante cualquier incidente.

Desde la Gerencia de Salud se recomendó a la población acudir a votar de manera ordenada y responsable, respetando las indicaciones y evitando situaciones de riesgo.

También se recordó la importancia de adoptar medidas básicas de cuidado, como mantenerse hidratado y tomar precauciones al desplazarse por la ciudad.

En caso de presentarse una urgencia, los ciudadanos pueden comunicarse gratuitamente al 106, línea del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).

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