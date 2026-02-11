La Municipalidad Provincial de Arequipa cerrará la Plaza de Armas y varias calles del Cercado entre el 14 y 15 de febrero para proteger el ornato de la ciudad y garantizar la seguridad de los ciudadanos que se desplazarán por San Valentín y los carnavales.

La madrugada del sábado 14 de febrero se instalarán vallas metálicas en las áreas verdes de la Plaza de Armas y a partir de las 14:00 horas se cerrará el perímetro de la Plaza de Armas para impedir el acceso de los conductores y proteger el ornato del Patrimonio Cultural.

El subgerente de Transporte Interurbano y Especial, Javier Ortiz Zegarra, indicó que el sábado 14, desde las 17:00 horas hasta las 00:00 horas del domingo 15, se cerrará el tránsito vehicular en las intersecciones de las calles Zela con Jerusalén, Morán con San Juan de Dios y Villalba con Ugarte. También, se evalúa el posible cierre de la intersección de La Marina con San Agustín, de acuerdo con la evaluación situacional. La calle San José permanecerá habilitada como vía de salida, hacia la Av. La Marina.

La medida se aprobó en el plan integral de seguridad dispuesto por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en coordinación con la Policía y el Ministerio Público.

Según el gerente de Servicios a la Ciudad, Carlo Alejandro Véliz Herrera, el domingo 15 de febrero continuarán las vallas en la Plaza y se evaluará la ampliación de las restricciones de tránsito peatonal y vehicular, según la situación que se registre.

Según la gerencia de Seguridad Ciudadana, se desplegarán 180 serenos, se tendrá el apoyo de la central de videovigilancia, además de contar con 15 vehículos, motocicletas, una ambulancia y una comisaría móvil.

Los efectivos evitarán el consumo de bebidas alcohólicas en las calles con el patrullaje integrado.

