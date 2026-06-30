Cerrarán un tramo de la Panamericana Sur en Chala por obras de agua y alcantarillado

El tránsito en un tramo de la Panamericana Sur, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, será restringido temporalmente desde hoy 30 de junio y durante todo julio debido a la ejecución de obras de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado.

El Consorcio Saneamiento Chala informó que el cierre responde a los trabajos de intervención en buzones, redes y conexiones que se realizan como parte de la megaobra de saneamiento. Para reducir el impacto en la circulación vehicular, las labores se ejecutan en doble turno a lo largo de ambos márgenes de la vía.

Como consecuencia de estas obras, se modificará el plan de desvío vehicular. Los conductores que se desplacen de norte a sur deberán circular por la calle Caravelí, avenida Naciones Unidas, Av. Circunvalación, Sebastián Barranca y la calle Miguel Grau.

En tanto, quienes transiten de sur a norte serán desviados por la calle Francisco Bolognesi, avenida Circunvalación, avenida Naciones Unidas y la calle Kennedy.

La empresa a cargo de los trabajos exhortó a los transportistas y vecinos a respetar la señalización instalada y mantener libres de vehículos estacionados las vías habilitadas para el desvío, con el fin de evitar congestión y facilitar el tránsito mientras duren las obras.

Según el consorcio, el proyecto permitirá modernizar los servicios de agua potable y alcantarillado en Chala, beneficiando a más de 10 mil habitantes una vez concluyan los trabajos.