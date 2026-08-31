Cansados del incremento de la delincuencia, los pobladores del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, paralizaron hoy sus actividades económicas y salieron a las calles para exigir a las autoridades acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana.

La movilización reunió a comerciantes, vecinos, trabajadores y representantes de distintas asociaciones y organizaciones. Los manifestantes partieron desde el mercado central y se dirigieron hasta la Plaza de Armas, donde esperaban respuestas de las autoridades municipales y policiales.

Negocios cerrados por la marcha contra la inseguridad ciudadana (Foto: Darío Román)

En el lugar, los pobladores cuestionaron al alcalde distrital Agustín Condori por las acciones realizadas durante sus cuatro años de gestión para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, el burgomaestre no respondió directamente al cuestionamiento y atribuyó parte del problema a los propios pobladores por otorgar “propina a los enemigos, entregar terreno y alquilar moto a los enemigos. Y manifestó que, “Por ahí inicia el problema”.

La respuesta generó malestar entre los manifestantes, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar los asaltos a mano armada, robos y hechos de violencia que afectan al distrito.

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Los vecinos recordaron las promesas de campaña del alcalde, de comprar patrulleros, aumentar las cámaras de seguridad, entre otros. Según el alcalde, a la fecha son 20 cámaras que se encuentran operativas y aproximadamente 4 están malogradas. Sin embargo, una pobladora señaló que el burgomatre miente, porque las cámaras no funcionen a causa de la deuda a Seal por el servicio eléctrico.

Por su parte, el mayor de la comisaría de Chala informó que la Policía ya realizó reuniones con las autoridades y remitió documentos para solicitar el incremento del personal policial. “Estamos para trabajar por la ciudadanía, esperamos contingente policial para realizar las operaciones”, señaló.

Actualmente, Chala cuenta con un solo patrullero, una cantidad que resulta insuficiente para cubrir las labores de vigilancia y patrullaje en todo el distrito, especialmente por la actividad minera artesanal que concentra a una parte importante de la población.

A esta limitación se suma el problema con las cámaras de videovigilancia. El responsable de Serenazgo de la municipalidad de Chala señaló que los constantes cortes de energía eléctrica habrían provocado daños en los equipos, afectando el monitoreo de los puntos críticos del distrito.

Los pobladores anunciaron que continuarán exigiendo respuestas a las autoridades mientras persista la inseguridad y reclamaron que el pedido de mayor presencia policial no quede únicamente en compromisos.