Un trabajador identificado como Rubén Cahuina Mamani, de 56 años, falleció esta madrugada tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor, en lugar de detenerse para auxiliarlo, huyó del lugar.

El accidente ocurrió minutos antes de las 4:00 de la madrugada en la autopista Arequipa-La Joya, a la altura del local social de la Asociación Las Lomas, en el distrito de Cerro Colorado. El cuerpo del trabajador quedó en la cuneta de la autopista.

Según el video de las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona, aparentemente, el ciudadano caminaba o se encontraba parado a un costado de la vía cuando fue arrollado por el conductor que tras el impacto, huyó del lugar dejando restos del parachoques delantero de la unidad como evidencia del crimen cometido.

Según las imágenes, Cahuina fue impactado con velocidad, de tal forma que su cuerpo se elevó y cayó aparatosamente a la vía. el Conductor se detuvo por unos segundos metros más arriba, pero luego continuó su recorrido.

El fatal accidente fue comunicado a la Policía alrededor de las 05:00 horas, por lo que los agentes de la jurisdicción de la Comisaría PNP Ciudad Municipal acudieron al sector para iniciar las diligencias correspondientes.

Personal policial especializado de la Upiat también se trasladó al lugar para hacerse cargo de las diligencias de investigación para determinar cómo ocurrió el atropello y recabar elementos que permitan establecer las características del vehículo que participó en el accidente.

La Fiscalía de Turno tardó más de 3 horas para ordenar el levantamiento del cadáver, luego de las diligencias policiales.

Cabe recordar que los ponbladores de la zona solicitaron más de una vez la instalación de mayor iluminación, así como de reductores de velocidad.

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