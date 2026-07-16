Un trágico accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la vía Chivay-Arequipa y a consecuencia murió el conductor de la camioneta, luego de que el vehículo que manejaba impactó contra la parte posterior de un camión que se encontraba estacionado en la carretera, supuestamente por una falla mecánica.

El accidente se registró aproximadamente a las 5:30 horas, en el kilómetro 32 de la vía de penetración, en la carretera que conecta Chivay con Arequipa.

Según la información preliminar, la camioneta Toyota de color blanco, con placa VEF-948, chocó violentamente contra un camión de placa D6R-798, el cual se encontraba inmovilizado debido a un desperfecto mecánico.

Chofer muere tras chocar vehículo contra camión malogrado en la Vía Chivay-Arequipa

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta, Rodolfo Orlando Portillo Luque, sufrió graves lesiones. Aunque fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de Chivay, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Los efectivos de Carretera acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si el camión averiado contaba con la señalización de seguridad exigida para este tipo de emergencias.