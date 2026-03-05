Isidro Flores Sosa, presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxi (CREAT) en Arequipa, pidió ayer al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fiscalizar las estaciones de servicio la cantidad, la calidad y los precios, considerando los reportes de un aumento de S/ 0.50 en grifos de los distritos de Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Sachaca.

“No podemos vivir de especulaciones con esa frase ‘a río revuelto ganancia de pescadores’. Quien paga los platos rotos es el usuario al final”, señaló el dirigente de los conductores de taxi. El 90% de los taxistas de Arequipa trabajan con el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el resto usa gasolina.

Anunció que acordaron en CREAT enviar un memorial al presidente de la República, José Balcázar. “Queremos orden en el Ministerio de Energía y Minas, no se aplica el tecnisismo”, apuntó.

AUMENTO SERÍA HASTA 2 SOLES POR GALÓN

Magno Salas, representante de la Asociación de Gríferos en la región, señaló que el precio del combustible en Arequipa podría aumentar entre S/ 1.50 y S/ 2.00 a partir de la tercera semana de marzo, considerando el conflicto armado en Medio Oriente, que ha generado una variación importante en el costo internacional del petróleo.

Salas advirtió que no esperan desabastecimiento del recurso, pero sí un aumento que impactaría a cerca de 300 grifos en la ciudad. Los conductores y personas que se dedican al transporte serán los más perjudicados, así como usuarios quienes tendrán que pagar más por el servicio.

AUTORIZACIÓN PARA USAR OTRO COMBUSTIBLE

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó ayer la emisión de un decreto supremo para autorizar a las empresas e industrias a utilizar combustibles y energías alternativas durante la contingencia ocasionada por la fuga de gas en Megantoni, región Cusco.

La medida permitirá emplear combustibles como diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otras alternativas mientras se restablece el transporte de gas natural. Señaló que el Gobierno puso en marcha un mecanismo de racionalización del gas natural con el objetivo de asegurar el abastecimiento de los hogares, el transporte masivo y los activos críticos del país.

Miralles indicó que el Osinergmin implementará medidas regulatorias transitorias para facilitar que las empresas puedan incorporar estas alternativas energéticas. Destacó que estas disposiciones brindarán flexibilidad operativa a las industrias durante el periodo de emergencia.

El decreto supremo facultará al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para suspender temporalmente ciertas acciones de fiscalización en las empresas que utilicen combustibles alternativos autorizados.

La presidenta del Consejo de Ministros estima que el transporte de gas natural se restablecerá en aproximadamente 14 días. No obstante, se reduciría ese plazo mediante un plan de trabajo acelerado. La premier añadió que el Ministerio de Defensa coordinó con la empresa operadora para facilitar el traslado de personal y equipos en helicópteros.

VIDEO RECOMENDADO