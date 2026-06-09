El choque se registró en la asociación Aldo Moro, en la avenida Los Quechuas, a una cuadra de la avenida 54. El automóvil de placa X3M-608 y una miniván de matrícula VB3-325 impactaron. A consecuencia del impacto, la miniván terminó volcada sobre uno de sus costados, mientras que el automóvil presentó daños en la parte delantera.

Según información policial, un menor de edad sufrió lesiones y fue trasladado a un establecimiento de salud, mientras que los conductores de los vehículos fueron intervenidos.

Choque de vehículos deja un herido en Arequipa

Vecinos de la zona acudieron al lugar tras escuchar el fuerte estruendo y expresaron su preocupación por la frecuencia de los accidentes en esta intersección. Indicaron que muchos conductores circulan a excesiva velocidad, situación que, habría causado varios accidentes.

Ante esta problemática, los vecinos solicitaron al alcalde instalar reductores de velocidad, señalización y otras medidas de seguridad vial que permitan prevenir nuevos accidentes y proteger a los peatones y conductores.

La Policía investiga el accidente de tránsito para determinar las responsabilidades.