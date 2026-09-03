Choque entre dos motocicletas deja a conductor herido en Corire, Arequipa

Un conductor resultó con una fractura en una pierna, luego de un choque entre la moto que conducía y otra unidad lineal. El accidente de tránsito ocurrió esta tarde, cerca del anexo de Pedregal, en el distrito de Corire, provincia de Castilla.

Las investigaciones determinarán las responsabilidades de los conductores, pero tras el aviso de emergencia, David Claros, gerente de la Micro Red de Salud de Corire, acudió al lugar junto a otro profesional de salud para auxiliar al herido.

Luego de la atención de primeros auxilios, el conductor fue trasladado en una ambulancia al establecimiento de salud para recibir atención médica y evaluar la gravedad de sus lesiones.

Hasta el lugar también llegaron los efectivos de la Policía, quienes realizaron las primeras diligencias y recogieron información para establecer cómo se produjo el choque entre ambas motocicletas y determinar las responsabilidades correspondientes.