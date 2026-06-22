Cierran calles de ingreso a la Plaza de Armas de Characato por aniversario

Las calles que conducen a la Plaza del distrito de Characato fueron cerradas al tránsito vehicular desde este lunes 22 hasta el jueves 25 de junio, debido a las actividades organizadas por el 485.º aniversario del distrito arequipeño.

La restricción fue informada por la Municipalidad Distrital de Characato mediante el Comunicado N.° 18-2026-MDCH, en el que se precisa que la medida busca facilitar el desarrollo de las ceremonias y espectáculos programados por la festividad. Por ello, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas durante esos días.

Entre las actividades centrales figura la serenata al distrito, prevista para la noche del martes 23 de junio desde las 8:00 p. m., con la participación de artistas invitados y un espectáculo de fuegos artificiales.

La ceremonia principal se llevará a cabo el miércoles 24 de junio e incluirá la misa Te Deum, la sesión solemne y el tradicional desfile cívico escolar en la Plaza de Armas.

Las celebraciones continuarán el sábado 27 de junio con un matrimonio civil comunitario. Un día después, el domingo 28, se desarrollará la tradicional pelea de toros en la cancha de toros de la Asociación de Vivienda Juventud Characato, a partir del mediodía.

A la fecha, la administración del distrito está a cargo del alcalde encargado Zerafín Pinto Pinto, quien asumió funciones el año pasado tras la suspensión del burgomaestre Ángel Linares Portilla por motivos de salud.