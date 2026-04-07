La Municipalidad Distrital de Yanahuara cerró esta mañana el carril de bajada en la última cuadra de la avenida Metropolitana, en la intersección con las avenidas Víctor Andrés Belaunde y Tahuaycani, para realizar trabajos de mejoramiento en la vía, la cual resultó dañada a consecuencia de las recientes lluvias.

La restricción vehicular se inició aproximadamente a las 7:30 de la mañana, obligando a los conductores a circular en doble sentido por el carril de subida de la Av. Metropolitana. Esta medida generó congestión vehicular en la zona y vías aledañas, afectando el tránsito habitual durante las primeras horas del día.

Desde la Municipalidad informaron que la intervención contempla el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada para posteriormente proceder con el adoquinado de la vía para mejorar las condiciones de tránsito.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras duren los trabajos, que serán 7 días.