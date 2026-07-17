Desde este sábado 18 de julio, a partir de las 7:00 de la mañana, permanecerá restringido el tránsito vehicular en una parte de la Av. Emmel, en el sector de Umacollo, debido al inicio de trabajos de mejoramiento de la vía que se prolongarán durante 15 días en Arequipa.

La intervención comprenderá desde la primera cuadra de la Av. Emmel, intersección con la Av. José Abelardo Quiñonez hasta el cruce con la calle Comandante Ruiz, donde se rehabilitarán y señalizarán 1,305.50 metros cuadrados de pavimento, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en esta transitada zona de la ciudad.

Cierran tramo de la Av. Emmel por 15 días en Arequipa

Según el plan de desvío de la Municipalidad Provincial de Arequipa, durante la ejecución de la obra, los vehículos que se desplacen desde la Av. Ejército pueden girar por la calle Zamácola, seguir por Belaúnde las avenidas José Abelardo Quiñones y Víctor Andrés Belaunde, para luego continuar por la calle Javier Delgado.

En tanto, por el sentido contratio, quienes circulen desde la Av. Ricardo Palma o por la Av. José Abelardo Quiñones deberán desplazarse por la calle Urbano Magisterial, continuar por Comandante Ruiz y la calle Zamácola, desde donde podrán reincorporarse nuevamente a la avenida Emmel hasta la Av. Ejército.

Desde la Municipalidad se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, optar por las rutas alternas y respetar la señalización temporal instalada en la zona para evitar congestión y facilitar los trabajos.