Un terremoto de magnitud 7.4 registrado este viernes en el sur de México activó una alerta de tsunami para zonas costeras del país y Guatemala. El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) informó que se esperan variaciones del nivel del mar en sectores del litoral del Pacífico.

El movimiento sísmico ocurrió a las 8:48 a. m. hora local y tuvo su epicentro frente a las costas de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Según el Servicio Sismológico Nacional de México, el punto de origen se ubicó en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Posibles cambios en el nivel del mar

El boletín emitido por el CAT-SEMAR indicó que las zonas con mayor vigilancia corresponden a los estados de Chiapas y Oaxaca. El organismo señaló que podrían presentarse variaciones de hasta 105 centímetros sobre la marea en algunas áreas costeras.

La Secretaría de Marina recomendó mantener a la población alejada de las playas mientras continúe la alerta. También advirtió sobre la presencia de corrientes fuertes en la entrada de los puertos como consecuencia del fenómeno.

“Se recomienda mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”, indicaron.

Fuente: Gobierno de México.





Monitoreo tras el movimiento sísmico

Tras el evento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene vigilancia constante en las distintas regiones del estado. Equipos de emergencia realizan recorridos para identificar posibles afectaciones generadas por el movimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños graves en las zonas cercanas al epicentro. Los organismos de respuesta continúan con las evaluaciones para descartar impactos mayores.

El sismo fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registró una magnitud de 7.3 para el mismo evento. La diferencia en la cifra responde a los cálculos realizados por cada institución especializada.