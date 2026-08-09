Vecinos de Palián, en Huancayo, denunciaron una presunta presión para participar este domingo 9 de agosto en un acto de respaldo a Emerson Nolasco, candidato a la alcaldía de Huancayo por Podemos Perú.
Según los testimonios, dirigentes liderados por Saul Sánchez Sanabria, habrían comunicado casa por casa que era obligatorio colocar banderas del partido y advirtieron posibles sanciones.
Asimismo, se habría convocado a los pobladores a las 9:00 a. m. en el parque de Palián para recibir al candidato. Los denunciantes señalan que quienes no asistan deberán pagar una multa de S/20, monto que sería cobrado en el recibo de agua.