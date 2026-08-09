Un total de 1,694 profesionales de la salud rendirán en Junín la evaluación para acceder a una de las 2,011 plazas remuneradas a nivel nacional del SERUMS 2026-II. El examen contará con material bajo custodia policial y la presencia de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y colegios profesionales como veedores.

El coordinador regional del SERUMS, Huber Peralta Ramos, informó que para evitar suplantaciones e irregularidades, los postulantes no podrán ingresar con celulares, relojes inteligentes ni joyas.

Los postulantes deberán presentar su DNI o carnet de extranjería. El ingreso de los postulantes será permitido entre las 7:00 y 9:30 a.m, en la Institución Educativa Santa Isabel.

Pese a la cantidad de plazas del proceso nacional, Junín aún enfrenta déficit de personal en zonas rurales. Por ello, la DIRESA gestiona ante el Ministerio de Salud una ampliación presupuestal para habilitar más plazas, principalmente en Santo Domingo de Acobamba y la Selva Central.