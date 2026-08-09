Un nuevo accidente de tránsito enluta a varias familias luego que una camioneta que venía de Lima a Huancayo con 6 ocupantes abordo, se precipitara al río Mantaro. Solo dos pudieron salir con vida.

El lamentable hecho ocurrió a las 13:00 horas del sábado en el km. 58.700 de la Carretera Central, altura del puente Quinches en en Centro Poblado de Acaya, distrito de Curicaca en Jauja.

Según los sobrevivientes, uno de los neumáticos posteriores del vehículo se reventó y ello provocó que el conductor perdiera el control del volante, desviándose de la pista e impactando contra las barreras de contención antes de caer al torrente.

Fatal despiste

Transportistas y pobladores de la zona vieron el momento en que el vehículo se sumergía en el río Mantaro; mientras los ocupantes eran arrastrados.

Rápidamente los paramédicos de Deviandes auxiliaron al ingeniero de minas, Lucio Huacho Ichpas (24) y Anderson Mauricio Malpartida (32), quienes lograron salir nadando hasta la orilla, siendo evacuados al hospital Olavegoya.

Policías de Carreteras Acolla y bomberos de Jauja, recuperaron los cadáveres de una mujer de la tercera edad y dos varones adultos, todos ellos aún no identificados, que fueron internados en la morgue de Jauja, a la espera de que sus familiares puedan identificarlos.

Según los sobrevivientes, el accidente se produjo tras el estallido del neumático. El colectivo, salió en horas de las mañana de Huaycán - Lima con destino a Huancayo. Un pasajero aún está desaparecido y la unidad sigue en medio del torrente.