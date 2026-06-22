Los conductores que transiten por la avenida Independencia deberán tomar precauciones. La Municipalidad Provincial de Arequipa anunció el cierre temporal de un tramo de esta vía desde las 9:00 de la noche de hoy lunes 22 de junio hasta las 6:00 de la mañana del martes 23, debido a los trabajos finales de mejoramiento de la carpeta asfáltica.

La restricción comprenderá el sector ubicado entre las calles Miguel de Cervantes Saavedra y Paucarpata, donde se aplicará pintura fotorreflectante para la señalización horizontal, con el fin de mejorar la seguridad vial.

La comuna informó que las labores continuarán la noche del martes en el tramo restante de la avenida, también entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m., por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos.

Durante el cierre, quienes se dirijan en sentido de subida podrán utilizar como rutas alternas las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche, mientras que los vehículos que circulen en sentido de bajada deberán hacerlo por la avenida Venezuela.

Los trabajos forman parte de la etapa final del proyecto de mejoramiento de la avenida Independencia, que incluyó el asfaltado de más de un kilómetro de vía y una inversión superior a S/ 4,2 millones.