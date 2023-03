La Municipalidad Provincial de Arequipa cerrará algunas calles del Centro Histórico de Arequipa durante el Jueves Santo y Viernes Santo, días en que se realizarán los recorridos de las 14 estaciones y la escenificación del vía crucis.

El subgerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Diego Ayca, informó que el Jueves Santo se cerrará la plazoleta de la iglesia San Francisco. Los feligreses ingresarán al templo por la puerta principal y saldrán por la parte izquierda, rumbo a la tercera orden para salir por el Fundo El Fierro y la calle Puente Grau.

Ayca aseguró que habrá al menos 25 policías municipales, 70 inspectores de tránsito para evitar que los comerciantes ambulantes de vente de ponches, comida rápida invadan las calles San Agustín, San Francisco, La Merced, entre otras.

El objetivo es que tanto el Jueves Santo, como el Viernes Santo se tenga las vías libres para que los feligreses visiten los 14 templos, los mismos que se encuentran en adecuadas condiciones y para el desarrollo del vía crucis en la Plaza de Armas de Arequipa.

En esta Semana Santa también se harán operativos para que los locales nocturnos no funcionen y generen desorden, considerando que días previos se les notificó para no atender e público si no cuentan con la licencia respectiva.