La Municipalidad Provincial de Arequipa cerrará el cuadrilátero de la Plaza de Armas de Arequipa desde las 9:00 horas del sábado 21 de febrero hasta las 6:00 horas del lunes 23, con el objetivo de proteger el patrimonio histórico y las áreas verdes durante las celebraciones por carnavales.

Según informó la comuna provincial, la medida busca evitar daños a la arquitectura del Centro Histórico, así como el deterioro del ornato público a causa de los juegos con agua y espuma que suelen intensificarse en estas fechas.

El fin de semana pasado se aplicó la misma medida restrictiva, sin embargo, numerosos jóvenes se trasladaron hacia la calle Mercaderes, la cual es vía peatonal, jugaron con agua y espuma, dejando residuos de latas de spray esparcidos a lo largo de la vía.

Las personas jugaron en la calle Mercaderes los carnavales y dejaron residuos (Foto: MPA)

Ante esta situación, se exhorta a la ciudadanía, a celebrar con responsabilidad y respetar los espacios públicos, recordando que la Plaza de Armas y todo el Centro Histórico forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad y requiere una protección especial.

