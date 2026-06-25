Este miércoles 24 de junio se publicó en El Peruano la proclamación de diputados para la gestión 2026-2031. A partir de esta fecha, todos los que fueron candidatos en las Elecciones Generales 2026 tienen como máximo 15 días para presentar el segundo entregable de la información financiera de campaña electoral y, en Arequipa, 5 diputados aún no presentan este informe ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Municipales en Arequipa: Familiares directos entre candidaturas en José Luis Bustamante y Rivero

La única diputada en presentar este informe fue Amalia Emilia Palomino Pacheco de Juntos por el Perú. En este segundo entregable, la próxima parlamentaria declaró ingresos por S/ 1,256.00, provenientes de su propio pecunio.

En gastos, Palomino declaró pagos por cajas de fósforo, polos de algodón, polos blancos, sin mencionar cuántas unidades, además de la confección de una bandera.

Cabe precisar que para este viernes está programada la entrega de credenciales a los diputados proclamados.

PRIMER INFORME

Por parte del Partido del Buen Gobierno, Edgar Dember Gonzáles Polar y Gloria Charito Hirache Pizarro aún no presentan este entregable; en el primero, Gonzáles declaró ingresos por S/ 4.600.00, mientras que Hirache informó ingresos de S/ 10,000.00.

Por Ahora Nación , Marleny Arminta registró en su primer informe ingresos de S/ 51,490.00 y gastos de S/ 39,295.37, siendo la que más gastos hizo entre los diputados proclamados.

Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular , reportó ingresos por S/ 8,278.00 y gastos por S/ 3,858.00.

Finalmente, Luis Aurelio Masco Cáceres, del Partido Cívico Obras , informó de ingresos por S/ 7,399.00 y la misma cifra en gastos.