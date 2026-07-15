Cinco personas que se trasladaban desde la zona de José Luis Bustamante y Rivero, Cono Norte de la ciudad hacia el sector de Zamácola, en el distrito Cerro Colorado, resultaron heridas hoy en Arequipa, tras el despiste y choque de una unidad de transporte público informal.

Uno de los pasajeros indicó que mientras transitaban por la Av. Aviación, frente al cuartel de la Tercera División del Ejército, sintieron que algo se desprendió en la combi de placa AEA-070, la unidad comenzó a vibrar y el chofer Eloy Ventura perdió el control de la unidad.

Cinco heridos a causa del despiste y choque de combi informal en Arequipa (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

La combi se despistó para luego chocar con algunas palmeras y finalmente impactar contra la señalizado de un paradero ubicado en la avenida de alto tránsito.

Tras el aparatoso accidente, los paramédicos de la municipalidad de Cerro Colorado se trasladaron al lugar y auxiliaron a los pasajeros que fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza.

Relación de heridos:

Clorinda Huamani Quispe

Beatriz Quinta Quispe

Guillermo Flores Ramiez

Carol Chire Mena

Diana Condo Huaman

Los pasajeros fueron internados en el área de Emergencia del nosocomio para su atención médica. Mientras tanto, el conductor fue intervenido por la Policía.