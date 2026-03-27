Ante la ausencia de salas de cine en Chivay, capital de la provincia de Caylloma, así como en las diferentes ciudades al interior de la región Arequipa, surge una alternativa cultural “Cine Callejero”, que busca llegar a la población infantil.

En su última función realizada la noche del jueves, los estudiantes disfrutaron de la película El Origen de los Guardianes, en un ambiente acondicionado en una carpa.

“Cine Callejero” para niños de Chivay por falta de salas de cine

Desde la Municipalidad de Caylloma confirmaron a Correo que, el proyecto “Cine Callejero”, es una iniciativa que promueve la proyección gratuita de películas todos los jueves en distintos espacios públicos de Chivay. La propuesta está dirigida principalmente a niños y escolares, quienes tienen limitado acceso a actividades recreativas y culturales en esta zona del interior de Arequipa.

El objetivo es fomentar el acceso a la cultura y generar espacios de entretenimiento sano para la niñez, promoviendo además el uso de espacios públicos para las actividades artísticas.

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Asimismo, se busca reducir las brechas culturales entre las zonas urbanas y rurales, permitiendo que más niños accedan a experiencias educativas a través del cine.

Las funciones continuarán realizándose cada semana, llevando el cine a distintos escenarios públicos de Chivay.

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