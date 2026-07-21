Un nuevo caso de una presunta solicitud de inscripción sin autorización se presentó en la región Arequipa, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales. El hecho corresponde a Julio Alfredo Callata Llerena, quien fue presentado como candidato a regidor a la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola.

Según la solicitud de renuncia tramitada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Camaná, Callata Llerena manifestó que el Movimiento Regional Arequipa Avancemos lo incluyó sin su consentimiento en la lista para Nicolás de Piérola.

“La organización política mencionada procedió a tramitar mi inscripción en la lista de candidatos sin que yo haya suscrito, firmado o autorizado, documento, declaración jurada o formato alguno que manifieste mi voluntad de participar en este proceso electoral”, señala en el documento.

Este es el segundo caso que ocurre en Arequipa, recordando que el primero corresponde a Hilder Homar Yauri Romero, presentado por como candidato a regidor a la Municipalidad Provincial de La Unión por el Partido Político Perú Primero.

Respecto a esta primera denuncia, el JEE Caylloma admitió la solicitud de inscripción presentada por la organización política con el denunciante incluido, no obstante, la misma resolución, en su segundo artículo, reserva el fallo de la solicitud de renuncia hasta que se declare la inscripción de candidaturas.

RENUNCIAS

De otro lado, existen otras 7 solicitudes de renuncias a candidaturas presentadas hasta la noche del lunes.

1. Fernando Edu Martín Riega Pizarro, alcalde a Mariscal Cáceres por Renovación Popular (renuncia aceptada).

2. Sehira Viviana Zegarra Márquez, regidora a José María Quimper por Ahora Nación (renuncia aceptada).

3. Óscar Pedro Ramírez Villena, regidor a la Municipalidad Provincial de Camaná por Ahora Nación (renuncia aceptada).

4. Jhon Stiven Valdivia Lima, regidor a Atico por el Partido Popular Cristiano (renuncia en trámite).

5. Pedro Antonio de la Torre Pimentel, regidor a Yauca por Perú Primero (renuncia en trámite).

6. Jayme Yonatan Calla Supo, regidor a Tuti por Somos Perú (renuncia en trámite).

7. Rubén Elvis Pilares Puma, regidor a Sibayo por Ahora Nación (renuncia en trámite).

Cabe mencionar que la candidata a la alcaldía provincial de Castilla, Ebony Estefani Llerena Tapia, por Arequipa, Tradición y Futuro, anunció su renuncia a través de sus redes sociales, sin embargo, este no fue tramitado ante el JEE Caylloma, ente electoral que declaró la improcedencia de su candidatura al no acreditar 2 años de domicilio continuo, pese a ser actual regidora de Castilla.